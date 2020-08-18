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Ciklos'taki kazada sürücü alkollü çıktı

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Ciklos'taki kazada sürücü alkollü çıktı
Lefkoşa-Girne anayolunun Ciklos mevkiinde meydana gelen trafik kazasında sürücünün alkollü olduğu tespit edildi. 
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, saat 11.00 sıralarında, 66 yaşındaki Nejdet Çavuşoğlu yönetimindeki CB 214 plakalı araç, Girne istikametine doğru seyrederken, direksiyon hâkimiyetinin kaybedilmesiyle orta refüj içerisinde bulunan çelik bariyere çarpıp takla atmasıyla sonuçlanan kaza sonrasında sürücüye yapılan alkol testinde kaza anında 90 promil alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edildi.
Kazada yaralanan Nejdet Çavuşoğlu, Kolan British Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.
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