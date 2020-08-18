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Ciklos'ta kaza

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Ciklos'ta kaza
İsa TABAK
Girne - Lefkoşa anayolunun Ciklos mevkiinde az önce meydana gelen kaza korkuttu.
Girne'den Lefkoşa'ya gitmekte olan kimliği henüz tespit edilemeyen araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği salon araç orta refüj koruluklarına çarparak takla attı.
Ayrıntılar az sonra... 
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