Cihangir’de uyuşturucu bulundu

Cihangir’de dün gece Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından şüpheli olarak görülen H.Ş.’nin (E-44) üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan kağıt parçası tespit edildi.
Polis Basın Bültenine göre, kağıt parçası emare olarak alınırken, bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma sürüyor.
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