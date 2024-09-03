Cihangir’de uyuşturucu bulundu

Cihangir’de dün gece Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından şüpheli olarak görülen H.Ş.’nin (E-44) üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan kağıt parçası tespit edildi.



Polis Basın Bültenine göre, kağıt parçası emare olarak alınırken, bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma sürüyor.

