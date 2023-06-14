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Çiftçinin emekleri boşa gitti

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Çiftçinin emekleri boşa gitti
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Yenierenköy’de saman öğütme makinesinde sürtünmeden dolayı çıkan kıvılcım nedeniyle yangın meydana geldi; yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Polis açıklamasına göre bugün saat 13:00 sıralarında Erol Şarafat’ın, kullanımında bulunan traktöre takılı saman öğütme makinesi saman öğüttüğü sırada, samanlar arasında bulunan metal telin makine içerisindeki sürtünmeden kaynaklı oluşan kıvılcım neticesinde yangın meydana geldi.
Çıkan yangın sonucunda öğütülmüş samanlar yandı.
 
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