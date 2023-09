‘Çift imza dolandırıcılığı’ büyüyor

Varan Gıda Süt Ürünleri firması, Kamalı Haber’in gündeme getirdiği ‘çift imza dolandırıcılığı’ haberi üzerine kamuoyunu yanıltmaya yönelik açıklama yaparken, elde edilen belgeler büyük vurgunu ve sağlıksız üretimi bir kez daha gün yüzüne çıkardı. Kendi markası olan ‘Bi daha’ ayran ve yoğurtlarının fason üretimini yaptırdığı Birel Sütçülük ve Ticaret Şti. Ltd. (Musa’nın Yoğurtları) ile yapılan anlaşma gereği ödemesi gereken 3 buçuk milyon TL’yi vermemek için yazdığı 3 ay ileri tarihli çekleri tek imzadan çift imzaya çıkararak, geçersiz hale getiren Varan Gıda’nın attığı adımlarla ilgili tüm detaylara ulaşıldı. Varan Gıda’nın yazdığı 4 adet tarihli çeklerin ödeme günü gelmeden önce bankaya başvurduğu ve yönetim kurulu kararı ile çekleri çift imzaya çıkardığı bilgisi elde edildi.Bununla da yetinmeyip hangi adreslerde ve hangi koşullarda üretildiği belli olmayan ayran ve yoğurtların üzerine “Birel Sütçülük ve Ticaret Şti. Ltd. tarafından üretilmiştir” yazarak bu ürünleri piyasaya sürmeye devam eden Varan Gıda’nın olayın basına yansıması üzerine gerçekleri inkâr ederek yayınladığı belgeler ise aslında haberlerin doğru olduğunu tescilledi.Yaptığı basın açıklamasıyla beraber, ruhsat, gıda sertifikası ve KKTC Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği’ne üye olunduğuna dair belgeleri paylaşan firmanın geçersiz hale getirdiği çeklerden hiç bahsetmemesi de çifte imza dolandırıcılığını teyit ederken, Kamalı Haber,Varan Gıda tarafından yazılan ve iade eden çeklere ulaştı.Şöyle ki: Varan Gıda, ‘Bi daha’ ayran ve yoğurtlarının fason üretimini yaptırdığı Birel Sütçülük ve Ticaret Şti. Ltd.’e 6 Haziran 2023 tarihinde, 31 Temmuz 2023, 31 Ağustos 2023, 31 Eylül 2023 ve 7 Ekim 2023 tarihli 4 adet tek imzalı çek verdi. Verilen çeklerin üzerinde şirket direktörlerinden Mustafa Varan’ın imzası bulunurken, Varan Gıda yetkilileri,31 Temmuz tarihli ilk çekin bozdurulmasına 14 gün kala yani 17 Temmuz 2023 tarihinde ilgili bankaya başvurarak, çekleri tek imzadan çift imzaya çıkarttı.Çekler, Mustafa Varan ve Cemil Varan’ın imzasıyla bozdurulacak hale getirildi. Böylelikle Birel Sütçülük ve Ticaret Şti. Ltd.’e verilen ve şirket tarafından 6 Haziran tarihinde bankaya ciro edilen çeklerden, 31 Temmuz tarihli 958 bin TL’lik çek 2 Ağustos tarihinde, 31 Ağustos tarihli 1 milyon 16 bin TL’lik çek ise 1 Eylül’de eksik imza gerekçesiyle iade edildi. 31 Eylül 2023 ve 7 Ekim 2023 tarihli çekler günü gelmediği için bankada bekletilirken, bu çeklerin de imza eksikliğinden dolayı iade edilmesi bekleniyor.Varan Gıda’nın çifte imza dolandırıcılığının yanı sıra kaçak ve denetimsiz üretim yaptığı da ortaya çıktı. Varan Gıda’nın resmi facebook adresinde paylaşılan ruhsat belgesinde (Bi daha) Varan Gıda Süt Ürünleri’nin üretim yaptığı adres Değirmenlik bölgesi olarak yazılırken, birçok market ve restoranlarda satılan ürünlerde farklı adresler yer alıyor. Bazı restoran ve marketlerde ürün etiketlerinde üretim adresi Boğazköy-Girne, bazılarında Lefkoşa-Çağlayan yazarken, bazı ürünlerde de Birel Sütçülük ve Ticaret Şti. Ltd.’in adı geçiyor. Satılan ürünlerin adresi yayınlamış oldukları sertifikalardaki adreslerle uyuşmazken, hangi koşullarda hangi tesislerde üretildiği bilinmiyor. Varan Gıda’nın gerçekleri inkâr etmesi üzerine Kamalı Haber, 8 Eylül 2023 tarihinde Lefkoşa’daki bir markette satılan Bi daha ayran ve yoğurtlarını inceledi. Bir marketten satın alınan bardak ayranın üzerinde Birel Sütçülük ve Ticaret Şti. Ltd. tarafından üretildiği yazarken, Boğazköy-Girne, Lefkoşa-Çağlayan yazan ürünler de fotoğraflandı. Birel Sütçülük ve Ticaret Şti. Ltd. yaklaşık 2 aydan bu yana Varan Gıda Süt Ürünleri (Bi daha) firmasına fason ayran ve yoğurt üretmemesine rağmen isminin kullanılması üzerine yasal yollara başvururken, bardak ayranın üzerinde imal veyahut tüketim tarihi bulunmaması ise sağlık ve hijyen açısından endişeye yol açtı.Yaptığı basın açıklamasında “firmamız üretimlerini, Veteriner Dairesi ve belediye tarafından yapılan denetimler neticesinde alınan iziler doğrultusunda hijyen kurallarına uygun olarak yapmaktadır” ifadesini kullanan Varan Gıda’nın tüm bu kanıtlara ne diyeceği merak konusu oldu.