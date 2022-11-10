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Çıdan cinayetine en şüpheli zanlı Kürt kökenli

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Rum Cezaevi'nde tutuklu bulunduğu sırada öldürülen Kıbrıslı Türk Tansu Çıdan cinayetinde olayın baş şüphelisi olarak Kürt kökenli bir şahsın görüldüğü bildirildi

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Çıdan cinayetine en şüpheli zanlı Kürt kökenli

Güney Kıbrıs'taki Merkezi Cezaevi'nde tutuklu bulunduğu sırada 27 Ekim'de öldürülen Kıbrıslı Türk Tansu Çıdan cinayetine ilişkin araştırmalarda ilerleme kaydedildiği, olayın baş şüphelisi olarak Kürt kökenli bir şahsın görüldüğü bildirildi.
Güney’de yayımlanan Fileleftheros ve diğer gazeteler, Kıbrıslı Türk Tansu Çıdan’ın Merkezi Cezaevi'nde naaşının bulunmasından 36 saat önce başlayan ve Çıdan’ın ölümüyle sonuçlanan olayların baş şüphelisinin, Çıdan’ın ölümünün ertesi günü ilk tutuklananlardan biri olan Kürt kökenli şahıs olduğunu yazdı.
Gazete, geçtiğimiz Pazar gerçekleştirilen ve olayla ilgili görülen 11 şüpheli hakkında tutukluluk kararı alınmasını amaçlayan mahkeme sürecinin, bir kişi için, güvenlik gerekçesiyle ayrı işletildiği, bu kişinin söz konusu Kürt kökenli kişi olduğunu aktardı.
Mahkeme süresinde Rum polisinin, baş şüpheli olan bu şahıs hakkında yeni delillere ulaşıldığını ve söz konusu şahsın, Çıdan’ın darp edilmesi sırasında kullandığı kesici bir aleti olay bitiminde bir başkasına vererek, atmasını istediğinin tespit edildiği vurgulanan haberde, Çıdan’ın darp edilmesinin nedenlerinin ise henüz netlik kazanmadığı belirtildi.
Gazete, Çıdan’ın ölümüyle ilgili 10 gardiyanın açığa alındığını da haberine ekledi.
 
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