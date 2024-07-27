Cezaevinden bir hafta önce çıktı, yine suç işledi

Cezaevinden bir hafta önce tahliye olan bir kişi, hırsızlık yaptı, geri cezaevine gönderildi

Cezaevinden bir hafta önce tahliye olan T.Ç. isimli şahıs yine suç işledi, cezaevine geri gönderildi.

Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde olayla ilgili olguları aktaran polis, zanlının, 24 Temmuz’da, saat 15.00 sıralarında, Maraş bölgesinde, S.Ö.’ye ait evin avlusunda bulunan jeneratör, kaynak makinesi ve muhtelif sayıdaki eşyaları sirkat ettiğini söyledi. Soruşturmanın tamamlandığını belirten Söker, zanlının “benzer sabıkalarının” olduğunu ve bir hafta önce cezaevinden tahliye edildiğini açıkladı. Yargıç, zanlının 3 ayı geçmemek üzere yargılanıncaya değin cezaevine gönderilmesine emir verdi.



