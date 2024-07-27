banner913
banner932
Ekmek yaşlandırıyor
Ekmek yaşlandırıyor
6 0
Tabanca ve mermilerle yakalandı, “haberim yoktu” dedi
Tabanca ve mermilerle yakalandı, “haberim yoktu” dedi
21 0
 
Şüpheli ölüm
Şüpheli ölüm
42 0
Paris 2024 Olimpiyatları’na renkli açılış
Paris 2024 Olimpiyatları’na renkli açılış
13 0
“Değiştirme irademizi gösterme zamanıdır”
“Değiştirme irademizi gösterme zamanıdır”
19 0
“Üç adaylı kurultay olacak”
“Üç adaylı kurultay olacak”
71 0
Ralliciler Ali Zort anısına yarışacak
Ralliciler Ali Zort anısına yarışacak
24 0
banner1032

Cezaevinden bir hafta önce çıktı, yine suç işledi

banner1020

Cezaevinden bir hafta önce tahliye olan bir kişi, hırsızlık yaptı, geri cezaevine gönderildi

banner974
Cezaevinden bir hafta önce çıktı, yine suç işledi
banner971
Cezaevinden bir hafta önce tahliye olan T.Ç. isimli şahıs yine suç işledi, cezaevine geri gönderildi.
Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde olayla ilgili olguları aktaran polis, zanlının, 24 Temmuz’da, saat 15.00 sıralarında, Maraş bölgesinde, S.Ö.’ye ait evin avlusunda bulunan jeneratör, kaynak makinesi ve muhtelif sayıdaki eşyaları sirkat ettiğini söyledi. Soruşturmanın tamamlandığını belirten Söker, zanlının “benzer sabıkalarının” olduğunu ve bir hafta önce cezaevinden tahliye edildiğini açıkladı. Yargıç, zanlının 3 ayı geçmemek üzere yargılanıncaya değin cezaevine gönderilmesine emir verdi.

 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.