Cezaevinde darp ve işkence var

Cezaevindeki ‘işkence’ iddialarının ardından ‘darp’ suçundan hüküm giyen ve tahliye olan 49 yaşındaki Gencay Yıldırım’ın anlattıkları tüyler ürpertti. Cezaevinin hiçbir tutukluyu rehabilite etmediğini, hepsinin psikolojilerinin bozulduğunu anlatan Yıldırım, cezaevinde darp ve işkenceyi birebir gördüğünü söyledi

Merkezi Cezaevi ile ilgili yeni ve farklı iddialar da gelmeye devam ediyor. Mahkûm yakınları, Merkezi Cezaevi’nde yaşananlarla ilgili haberlerin ardından, adeta ‘intikam alırcasına’ cezaevinde mahkûm ve tutuklular üzerindeki baskının daha da arttığı öne sürüldü. Öte yandan doktor, hemşire ve sağlık görevlisinden yoksun Merkezi Cezaevi’nde sağlık problemi olan mahkumların ise hastaneye götürülmek yerine hücrelerde, sağlıksız koşullarda tecrit altında tutulduğu da iddialar arasında.

Merkezi Cezaevi’yle ilgili iddiaların araştırılması için İçişleri Bakanı Dursun Oğuz'a çağrıda bulunan siyasi, sivil toplum temsilcileri ve mahkum yakınları, İçişleri Bakanlığı’nın cezaevine acilen el atması talebinde bulundu.

İDDİALAR TÜYLER ÜRPERTİCİ:

Öte yandan Merkezi Cezaevindeki ‘işkence’ iddialarının ardından ‘darp’ suçundan iki ay hüküm giyen ve üç ay önce tahliye olan 49 yaşındaki Gencay Yıldırım’ın anlattıkları tüyler ürpertti.

Yeni Cezaevinin hiçbir mahkûm ve tutukluyu rehabilite etmediğini, hepsinin psikolojilerinin bozulduğunu anlatan Yıldırım, “Sayıma 10 saniye geç geldi diye avlu cezası alan var. Mahkûm ve tutuklular avluya çıkıp o gökyüzünü görmek için saatleri sayarken, sebepsiz bahanelerle cezalandırılıyorsunuz” dedi…

Cezaevine giren insanların rehabilite olması gerekirken ancak daha azılı bir suçlu olarak çıktıklarını söyleyen Gencay Yıldırım, sistemin en yukardaki müdürden kötü olduğunu belirtti.

Mahkumların eski cezaevinin daha iyi koşullarda olduğunu anlattıklarını söyleyen Gencay Yıldırım, mahkumların bu şekilde davranışlarını hak etmediğini söyledi.

Cezaevinde darp ve işkenceyi birebir gördüğünü söyleyen Gencay Yıldırım, "Hiçbir sistem bunu yargılayamıyor mu? diye sordu.

