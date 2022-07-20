banner762
banner815
“Canımız elimizde yolculuk yapıyoruz”
“Canımız elimizde yolculuk yapıyoruz”
10 0
Kızılbaş Parkı, cimnastik coşkusuyla açıldı
Kızılbaş Parkı, cimnastik coşkusuyla açıldı
29 0
 
Sivrisinekler Neden Bazı İnsanları Daha Çok Isırıyor?
Sivrisinekler Neden Bazı İnsanları Daha Çok Isırıyor?
25 0
FODER'in 'Tema' fotoğraf sergisi AKM’de açıldı
FODER'in 'Tema' fotoğraf sergisi AKM’de açıldı
14 0
Sınır kapılarında ehliyetle neden geçiş olmuyor?
Sınır kapılarında ehliyetle neden geçiş olmuyor?
44 0
KTOEÖS’ten Çavuşoğlu’na 17 soru
KTOEÖS’ten Çavuşoğlu’na 17 soru
14 0
“Bu manzara karşısında adeta insanlığımızdan utandık”
“Bu manzara karşısında adeta insanlığımızdan utandık”
23 0
banner797

Cezaevi'nde ani ölüm

banner476

banner825
Cezaevi'nde ani ölüm

 Lefkoşa Merkezi Cezaevi’nde, hükümlü tutuklu olarak bulunan Hakan Oğuz (E-52), koğuşunda bulunduğu sırada dün aniden rahatsızlandı. Önce cezaevi revirinde, daha sonra ambulans ile sevk edildiği  Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Oğuz,  yaşamını yitirdi.

Öte yandan Gazimağusa’da sakin Efgani Dönmez (E-39) dün evinde ölü bulundu.

-Alsancak’ta otel odasında ölü bulundu

Alsancak’ta faaliyet gösteren bir tatil köyünde kalan Haluk Erdoğmuş (E-45) da  odasında ölü bulundu.

Yapılan ileri soruşturmada, Erdoğmuş’un yaşamını sonlandırdığı tespit edildi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.