Cezaevi'nde ani ölüm

Lefkoşa Merkezi Cezaevi’nde, hükümlü tutuklu olarak bulunan Hakan Oğuz (E-52), koğuşunda bulunduğu sırada dün aniden rahatsızlandı. Önce cezaevi revirinde, daha sonra ambulans ile sevk edildiği Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Oğuz, yaşamını yitirdi.

Öte yandan Gazimağusa’da sakin Efgani Dönmez (E-39) dün evinde ölü bulundu.

-Alsancak’ta otel odasında ölü bulundu

Alsancak’ta faaliyet gösteren bir tatil köyünde kalan Haluk Erdoğmuş (E-45) da odasında ölü bulundu.

Yapılan ileri soruşturmada, Erdoğmuş’un yaşamını sonlandırdığı tespit edildi.