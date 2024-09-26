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Çevreye rahatsızlık veren alkollü 7 kişi tutuklandı

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Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt’ta kamuya açık alanda çevreye rahatsızlık veren alkollü toplam yedi kişi tutuklandı.

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Çevreye rahatsızlık veren alkollü 7 kişi tutuklandı
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Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa’da gece yarısından sonra saat 2.30 sıralarında, İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, 276 ve 302 alkollü içki tesiri altındaki O.Y.(E-31) ve B.S.(E-21) ile nefes örneği vermeyi reddeden B.D.(E-22), yüksek sesle bağırarak, çevreye rahatsızlık vermekten suçüstü tutuklandı.
Ayrıca B.D.’nin, kanunsuz olarak tasarrufunda "kelebek" bıçak bulundurup, taşıdığı da tespit edilerek, emare olarak alındı.
-Girne ve Güzelyurt’ta çevreye rahatsızlık veren alkollü dört kişi tutuklandı
Girne’de dün saat 08.30 sıralarında, Baldöken Mezarlığı içerisinde, 322-355 miligram alkollü içki tesiri altındaki M.C.(E-49) ve M.A.(E-51) yüksek sesle bağırarak, çevreye rahatsızlık verdi.
Girne’de gece yarısından sonra saat 00.40 sıralarında, Dr. Fazıl Küçük Caddesi üzerinde nefes örneği vermeyi reddeden, alkollü içki tesiri altındaki O.K. (E-49), yüksek sesle bağırarak, çevreyi rahatsız etti.
Güzelyurt’ta dün saat 22.00 sıralarında, Ankara Caddesi üzerinde, 274 miligram alkollü içki tesiri altındaki T.D.(K-36), yüksek sesle bağırıp, çöp bidonlarını etrafa attı.
Adı geçen kişiler tutuklandı.
 
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