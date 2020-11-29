Çete işi iddiası

Ülkede öğrenci olarak bulunan Afrika uyruklu bazı kişilerin çete işine girerek bir yılda 85 milyon dolar para hareketi sağladıkları iddia edildi

Amerika’da yaşayan bir kadın, KKTC’de Afrika uyruklu bazı kişiler tarafından dolandırıldığını iddia etti.Mağdur kişilerin hesaplarından çekilen paraların KKTC’de lüks araç satan bazı oto galericiler, tefecilik ve kuyumculuk yapan bazı işadamların söz konusu çetelerle iş birliği yaparak çalıntı paraları hesaplarında temizlediği belirtildi.Bu çete işiyle bir yılda 85 milyon dolar havale yapıldığı ve bugüne kadar havale yapılan hesapların, şirketler ve şahısların isimlerinin FBI tarafından ortaya çıkarıldığı ifadede edildi.FBI soruşturmasında Interpol ile işbirliği yapılarak KKTC’deki banka hesaplarına para transferi yapılan galericiler, tefeciler yurt inşaatı yapan firmalar ve isim bazındaki herkesin isimlerinin hesap numaraları deşifre edildiği öğrenildi.Söz konusu çete üyelerinin ülkemizde öğrenci olarak bulunduğui Range Rover, Mercedes ve BMW gibi lüks otomobil kullandıkları ve lüks villalarda partiler yaptıkları biliniyor.Hatırlanacağı üzere bir süre önce Afrikalı bazı öğrenciler konusunda Ankara’daki kendi ülkelerinin büyük elçileri, KKTC makamlarını uyararakAfrikalı çete üyelerinin öğrenci adı altında KKTC’nin başına büyük bela olacaklarını söylemişti.