Çeşitli suçlardan dolayı 24 araç trafikten men edildi

Alkollü araç kullanmaktan 9 ve diğer trafik suçlarından dolayı toplam 15 araç trafikten men edildi

Trafik kazalarının oluşumda önemli etkenler arasında yer alan alkollü araç kullanmanın önüne geçmek adına polis alkol denetimlerine yoğunlaştı.



Polisten verilen bilgiye göre, ülke genelinde polis tarafından dün gerçekleştirilen denetimler sonucu, alkollü araç kullandığı tespit edilen toplam 9 araç sürücüsü hakkında yasal işleme gidildi.



Alkollü araç kullanma ve diğer trafik suçlarından dolayı ise toplam 15 araç trafikten men edildi.