banner583
banner590
İs kokusundan dışarı çıkamıyoruz
İs kokusundan dışarı çıkamıyoruz
231 0
Simge isimlerimizin heykelleri Surlariçi Şehir Müzesi’nde
Simge isimlerimizin heykelleri Surlariçi Şehir Müzesi’nde
18 0
 
Önce yıktı sonra restore sözü verdi
Önce yıktı sonra restore sözü verdi
60 0
Beton mikserleri yolları mahvediyor
Beton mikserleri yolları mahvediyor
41 0
Yasağa rağmen piknik
Yasağa rağmen piknik
161 0
Fenerbahçe Hatay’da hata yapmadı
Fenerbahçe Hatay’da hata yapmadı
25 0
Toplumsal bağışıklık için toplumun yüzde 90'ını aşılamak lazım
Toplumsal bağışıklık için toplumun yüzde 90'ını aşılamak lazım
26 0
banner529
banner570

Cesedin kimliği belli oldu

banner476

Cesedin kimliği belli oldu
banner601
Lefkoşa'nın Ortaköy bölgesinde bulunan cesetin kimliği belli oldu.
Polisten verilen bilgiye göre , bugün saat 16.00 sıralarında, Lefkoşa'da Ali Hasip Sokak üzerinde bulunan bir apartmana ait dairede 34 yaşındaki Halil İbrahim MENGİölü olarak bulundu.
Yapılan ileri soruşturmada bahse konu şahsın başına muhtemelen sert bir cisim ile vurulmak suretiyle öldürülmüş olabileceği değerlendirilmektedir. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir.
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.