Cesedin kimliği belli oldu

Lefkoşa'nın Ortaköy bölgesinde bulunan cesetin kimliği belli oldu.

Polisten verilen bilgiye göre , bugün saat 16.00 sıralarında, Lefkoşa'da Ali Hasip Sokak üzerinde bulunan bir apartmana ait dairede 34 yaşındaki Halil İbrahim MENGİölü olarak bulundu.

Yapılan ileri soruşturmada bahse konu şahsın başına muhtemelen sert bir cisim ile vurulmak suretiyle öldürülmüş olabileceği değerlendirilmektedir. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir.