Ceplerinde mermilerle tatile geldiler

54 yaşındaki Namdar Güneşer, Girne Limanı’ndan sırt çantasında 28 mermiyle KKTC’ye geldi, kimse fark etmeden giriş yaptı ancak yine 28 mermiyle havalimanından çıkış yaparken tutuklandı. Yine havalimanında 26 yaşındaki Artun Met’e ait valizde ise bir adet tabanca şarjörü ve içerisinde takılı 15 adet canlı mermi ele geçirildi

Girne Limanı’ndan ülkeye ithal ettiği 28 mermiyle KKTC Havalimanı’ndan çıkış yaparken tutuklanan 54 yaşındaki Namdar Güneşer mahkemeye çıkarıldı.

Güneşer, “kanunsuz patlayıcı madde ithal etmek, kanunsuz patlayıcı madde taşıma ve tasarrufu” suçlarından tutuklandığı belirtildi.

Mahkemede olguları aktaran Demirhan Polis Karakolu’nda görevli polis memuru, zanlının 8 Eylül 2023 tarihinde Girne Liman'ından sırt çantası içerisinde tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu 28 adet 9 mm MKE marka 2018 üretim yılı canlı tabanca mermilerini KKTC'ye ithal ettiğini söyledi. Polis, zanlının 9 Eylül 2023 tarihinde KKTC Havalimanı’ndan Kale 12 noktasından mermilerle birlikte çıkış yapmaya çalıştığı esnada X-Ray cihazında tespit edilerek suçüstü halı gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, mermilerin emare alındığını, zanlının ifade verip, Türkiye’de ruhsatlı silahı olduğunu ve bu mermilerin de o silaha ait olduğunu söylediğini aktardı. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, ülkeye turist olarak gelen sanığın kızının KKTC'de öğrenci olduğunu ifade ederek, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 20 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 200’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.

ÇANTASINDA SİLAH MERMİSİ İLE GELDİ, ÜLKEDEN ÇIKARKEN FARK EDİLDİ…

Öte yandan KKTC Havalimanı’nda, KKTC’den çıkış yapmak isteyen 26 yaşındaki Artun Met’e ait valizde yapılan kontrolde, bir adet tabanca şarjörü ve içerisinde takılı 15 adet canlı tabanca mermisi tespit edilerek, emare olarak alındı.

Artun Met, tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmada zanlının “kanunsuz ateşli silah ithali, taşıma ve tasarrufu, kanunsuz patlayıcı madde ithal etmek, kanunsuz patlayıcı madde taşıma ve tasarrufu” suçlarından tutuklandığı belirtildi.

Mahkemede olguları aktaran Demirhan Polis Karakolu’nda görevli polis memuru, 10 Eylül 2023 tarihinde saat 07.00 sıralarında Havalimanı’nda, Türkiye'de sakin Artun Met’in KKTC'den çıkış yapmak amacı ile Kale 8 noktasından bulunan X-Ray cihazından geçiş yapacağı esnada valizi içerisindeki el çantasında kanunsuz olarak bulundurduğu Glock marka şarjörü tasarrufunda bulundurup taşıdıktan sonra yine şarjörü içerisinde 15 adet 9 mm'lik Sar luger marka canlı tabanca mermisi bulundurup taşıdığı tespit edilerek suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlı Artun Met'ten yapılan soruşturma ve vermiş olduğu gönüllü ifadesinde 6 Eylül 2023 tarihinde Türkiye'den KKTC'ye tatile geldiği esnada kendisine ait olan şarjörü ve 15 adet mermiyi el çantası içerisinde unuttuğunu söylediğini aktardı. Polis, zanlının Türkiye’de ruhsatlı silahının olduğunu belirtti. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 20 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 200’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.

