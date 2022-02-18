Cep telefonunu attığı yeri itiraf etti

Falyalı cinayetiyle ilgili tutuklanan Ömer Tunç’un tutukluluk süresi 7 gün uzatıldı. Cinayet zanlısı Musa Çiçek, polise cep telefonunu attığı yeri itiraf ederken, zanlı Veysel Sarı’nın olay sırasında kullandığı kıyafetler bulundu



Çatalköy’de meydana gelen iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş cinayetiyle ilgili tutuklu bulunan ve dün yeniden Girne’de mahkemeye çıkarılan Ömer Tunç’un tutukluluk süresi 7 gün uzatıldı.

Mahkemede, Polis Müfettişi, Tahkikat Memuru Murat Bayram olayla ilgili bilgi vererek, süreci aktardı. Bayram, zanlılar Musa Çiçek ve Veysel Sarı’nın önceki gün mahkemeye çıkarıldıktan sonra, zanlı Çiçek’in polise cep telefonunu attığı yeri itiraf ettiğini anlatarak, cep telefonunun bulunarak, emare olarak alındığını ifade etti. Bayram ayrıca aynı itirafla Veysel Sarı’nın olay sırasında kullandığı kıyafetlerin de bulunduğunu belirtti.

Bayram, olayla ilgili 300 kişinin sorgulandığını, 100’e yakın ifade temin edildiğini, 70-80 ifade daha temin edileceğini öngördüğünü söyledi.

80’e yakın kamera kaydının olduğunu söyleyen Bayram, kayıtların hepsinin olayla ilgili olmadığını, ayrıştırma yapılması gerektiğini kaydetti.

Yeni bulgular bulacaklarına inandıklarını vurgulayan Murat Bayram, olayda kullanılan 4 araç bulduklarını, 2 araç daha olduğuna inandıklarını belirtti. Bayram, aranan 2 şahıs daha olduğunu da kaydetti.

Bayram, zanlının serbest kalması halinde tahkikata etki edeceğini ifade ederek, tutukluluk süresinin 7 gün daha uzatılmasını talep etti.

Zanlı avukatı ise, zanlının olay sırasında bir otelde kumar oynadığını savundu. Tahkikat Memuru Bayram, bu yönde tespit olmadığını söyledi. Murat Bayram, zanlıyı, 8 Şubat’ı, 9 Şubat’a bağlayan gece yarısı bir Casino’da yakaladıklarını belirtti. Murat Bayram ayrıca, zanlının olay yerinde olduğuna ve olayla birebir bağlantısı olduğunu dair kanıtlar olduğunu söyledi.

Öte yandan zanlı avukatı, zanlının kendisine can güvenliği olmadığını söylediğini aktardı. Bunun üzerine Savcı, zanlının, KKTC’nin en güvenli yerinde tutulduğunu ifade etti. Zanlı avukatı, zanlının kalp çarpıntısı sorunu olduğunu da belirterek, kardiyolog kontrolünden geçirilmesini talep etti.

Tarafların dinlenmesi sonrasında yargıç, zanlı Ömer Tunç’un tutukluluk süresinin 7 gün uzatılmasına karar verdi. Ayrıca avukatın talebi üzerine, zanlının devlet hastanesinde doktor kontrolünden geçirilmesi yönünde karar üretti.

