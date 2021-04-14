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Cep telefonu hırsızları yakalandı

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Lefkoşa’da “Mobilelink” mağazasından çok sayıda cep telefonu çalan iki hırsız, çaldıkları eşyaları Lefke’de bir iş yerine satmak isterken yakalandı

Cep telefonu hırsızları yakalandı
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Lefkoşa’da önceki gece “Mobilelink” isimli iş yerinin penceresini kırarak giren ve 39 iphone marka cep telefonu, 1 saat, 1 dizüstü bilgisayar ve 2 bin 850 TL nakit para çalan Afrika uyruklu 22 yaşındaki Prince Kamusıkırı ile 26 yaşındaki Kudakwashe Keıth Kangaı tutuklandı.
Söz konusu şahıslar, çaldıkları eşyaları Lefke’de bir iş yerine satmak istedikleri sırada tespit edildi.
Zanlıların kullanımında bulunan ZPK 438 plakalı kiralık araçta yapılan aramada sirkat edilen elektronik eşyaların birçoğunun tespit edilip emare alındı.
Yargıç Temay Sağer, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi adına zanlıların 3  gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.
 
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