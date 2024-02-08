Cep telefonu çalan Rum, cezaevine gönderildi

Lefkoşa’da meydana gelen sirkat meselesiyle ilgili tutuklanan Marios Chrysiliou dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Polis, 20 Ocak 2024 tarihinde Lefkoşa Ortaköy’de bir süpermarkette N.A.’ya ait 3 bin TL değerindeki Samsung Galaxy A 51 model cep telefonunun alışveriş ödeme kasasında masasında unutulduğunu söyledi. Polis, unutulan cep telefonunun aynı tarihte kimliği meçhul bir şahıs tarafından çalındığını belirtti. Polis memuru, iş yerinde güvenlik kameralarından yapılan incelemede cep telefonunun Marios Chrysiliou tarafından çalındığını ve zanlının Metehan Sınır Kapısından Güney Kıbrıs Rum Yönetimine çıkış yaptığını tespit ettiklerini açıkladı. Polis memuru, zanlının 3 Şubat 2024 tarihinde ülkeye giriş yapmak isterken, Metehan Kapısında tespit edilerek tutuklandığını kaydetti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının Güney Kıbrıs vatandaşı olduğunu belirtti ve tutuklu yargılanmasını talep etti.
Yargıç, zanlının 9 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.
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