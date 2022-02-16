Cengiz Şener İle Mehmet Faysal Söylemez’e ek gözaltı süresi

İş insanı Halil Falyalı ile beraberindeki Murat Demirtaş’ın 8 Şubat’ta Çatalköy’de vurularak öldürülmelerinin ardından yürütülen soruşturma kapsamında Türkiye Emniyeti tarafından tutuklanan Cengiz Şener ile Mehmet Faysal Söylemez ek gözaltı süresi alınmak üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi.

İHA’dan Selim Bayraktar ve Furkan Duman’ın haberine göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Cengiz Şener ile Mehmet Faysal Söylemez, ek gözaltı süresi alınmak üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi. Zanlılar, Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Zanlılar ajans tarafından hastane çıkışında görüntülendi.

Cinayete ilişkin yürütülen soruşturmanın İstanbul ayağında 3’ü 9 Şubat’ta, diğer 3’ü de 12 Şubat günü olmak üzere 6 şüpheli yakalanmıştı.