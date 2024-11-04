Çekici araç üzerindeki arızalı kamyon yola devrildi

Girne - Değirmenlik ana yolunda Alevkayası Kavşağı yakınlarında arızalandığı için yolda kalan ve çekiciye yüklenerek çekilmeye çalışılan kamyon çekici hareket edince yola devrildi.

Polis açıklamasına göre saat 16.00 sıralarında Ezel Deveci, yönetimindeki TPK 932 plakalı çekici araçla arızalandığı için yol kenarında park halinde bulunan Achylbay Rozybayev sorumluluğundaki, kedi ve köpek maması yüklü ST 035 plakalı kamyon çekici üzerine yükleyip hareket etti.

Çekici hareket ederken, üzerinde bulunan kamyon yola devrildi.

Olay sonucu trafik akışı olumsuz etkilenirken, herhangi bir yaralanma olmadı.

