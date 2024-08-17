Çek sahteleyen zanlı yakalandı

Alsancak’ta bir işletmede çalışan Mehmet Sürer, şirkete ait boş çek yaprağını sirkat ettikten sonra, aranan bir şahıs adına 600,000 TL yazıp imza ederek çeki sahteledi

Girne’de meydana gelen “çek sahteleme, tedavüle sürme ve müstahdem tarafından sirkat” suçlarından tutuklanan Mehmet Sürer dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 2024 yılı Temmuz ayı içerisinde Alsancak’ta faaliyet gösteren bir işletmede çalışan Mehmet Sürer’in şirkete ait boş çek yaprağını sirkat ettikten sonra, aranan bir şahıs adına 600,000 TL yazıp imza ederek çeki sahtelediğini söyledi.

Polis, zanlının çeki yazmış olduğu şahsın yönlendirmesiyle başka bir şahsa vererek, tedavüle sürdüğünü açıkladı.

Polis, tutuklanan zanlının konu parayı sanal bet işi yapmak için kullandığını ancak anlaştığı kişilerin yazılımın sorunlu olduğunu söylemesi üzerine işin iptal edildiğini aktardı.

Polis aranan şahıslar olduğunu, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 3 gün süre istedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç, zanlının 45 günü aşmayacak süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.