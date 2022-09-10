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Çatalköy’de kundaklama

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Çatalköy’de kundaklama
 Çatalköy’de kuru temizleme ve terzi dükkanı olarak faaliyet gösteren “White and Clean” isimli iş yerinde dün gece çıkan yangın sonucu, iş yeri içerisinde bulunan muhtelif giysiler, bir adet dikiş makinesi, 2 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet yazıcı, 3 adet çalışma masası, bir adet vantilatör ve 2 adet florasan lamba yandı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangınla ilgili soruşturmada, yangının G.K. (E-54) tarafından tasarrufunda bulundurduğu yanıcı maddeyi iş yeri içerisinde döküp ateşe verip, kundaklandığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

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