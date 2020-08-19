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Çatalköy ve Kurudere'de yangınlar hasara yol açtı

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Çatalköy ve Kurudere'de yangınlar hasara yol açtı

Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunda Kurudere civarında ve Çatalköy’de saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Hasara yol açan her iki yangın da söndürüldü.

Polis açıklamasına göre Lefkoşa - Gazimağusa ana yolunun Kurudere mevkiinde meydana gelen yangın sonucunda 15 dönümlük arazi içerisinde bulunan anızlar tamamen, bir elektrik direği ve telefon hatları da kısmen yandı.

ARAZİ YANGINI İŞ YERİNİN AVLUSUNA SIÇRADI… ARAÇ BOYALARI VE YEDEK PARÇALAR YANDI

Öte yandan aynı saatlerde Çatalköy'de Beşparmaklar Caddesi’nde Mustafa Fırat Gümüş'e ait iş yerinin batısındaki arazide başlayan yangın sonucunda ise 5 dönümlük alan içerisinde bulunan kuru otlar, makilik alan ve 2 çam ağacı yandı. 

Yangının söz konusu şahsa ait iş yeri avlusuna sirayet etmesi sonucu avluda konteyner içerisinde bulunan araç boyaları ve lüks araçlara ait yedek parçalar yandı.

Yangın, Polis İtfaiye, Orman Dairesi ekiplerinin yanı sıra askeri birliğe ait su tankerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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