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Çatalköy'de yangın

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Çatalköy'de yangın
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Çatalköy'de bir oto yedek parça dükkanında büyük bir yangın meydana geldi. Dükkanın tamamen alevler içinde kaldığı öğrenilirken, itfaiye ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. Yangının çıkış sebebi henüz netleşmezken, ekipler yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor. İlk gelen bilgilere göre, yangın çevrede korku ve paniğe yol açtı. Olay yerindeki ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
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