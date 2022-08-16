Çatalköy'de bir kişi bıçaklandı

Çatalköy’de iki kişi arasında çıkan tartışmada bir kişi bıçakla karnından ağır yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, bugün saat 12.00’de Çatalköy'de, adı ve soyadının ilk harfleri J.O.C.(E-29) olan kişi, tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçakla, aralarında çıkan tartışma sonucu Tobi Isaiah Akıntemi’yi (E-41) karnından yaralayarak öldürmeye teşebbüs etti.

Yaralanan Akıntemi kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından ameliyata alındı.

Polisin katle teşebbüs olayıyla ilgili soruşturmasında zanlı J.O.C. Girne'de tespit edilerek tutuklandı; soruşturma devam ediyor.

