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Casusluk iddiasıyla tutuklanan Rumun kararı Salı günü açıklanacak

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Askeri yasak bölgeyi fotoğraflayan Rum vatandaşı aktivist A.S.'yle ilgili karar 27 Eylül’de açıklanacak

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Casusluk iddiasıyla tutuklanan Rumun kararı Salı günü açıklanacak
Hakkındaki 1. derece askeri yasak bölgeyi fotoğraflama suçlaması nedeniyle tutuklu bulunan Kıbrıslı Rum A.S., bugün yeniden Askeri Mahkeme'ye çıkarıldı. Dava, karara kaldı. 
Yargıç Murat Soytaç huzurunda görüşülen davanın bugünkü bölümünde, zanlı hakkındaki nihai kararın 27 Eylül’de açıklanmasına, zanlının bu süre zarfında 5 gün daha tutuklu kalmasına hükmedildi.
Askeri yasak bölgeyi fotoğraflama suçunu kabul eden zanlı A.S., önceki gün İskele Kaza Mahkemesi’ndeki oturumda “2 adet telsizin gerekli mercilerden izin almadan kullanılması” suçlamasıyla yargılandığı davadan, 3 yıl boyunca sulh ve sükûnu koruyacağına dair 30 bin TL’lik kefalet senedi imzalanması sonucu kurtulmuştu.
 
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