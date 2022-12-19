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Casinoda sahte para

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Gönyeli’de bir kumarhanede müşteri olarak bulunan 22 yaşındaki genç, toplam 1150 sahte ABD dolarını tedavüle sürdü

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Casinoda sahte para
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Gönyeli’de faaliyet gösteren bir kumarhanede sahte ABD doları ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklanırken, 1 kişi hakkında da yasal işlem yapıldı.
Kumarhane içerisinde müşteri olarak bulunan 22 yaşındaki isminin baş harfleri A.U.’nun tasarrufunda bulundurduğu 11 adet 100’lük banknot ve MB53350153A seri numaralı 1 adet 50’lik banknottan oluşan toplam 1150 sahte ABD dolarını tedavüle sürdü.
İleri sorgulamada, A.U.’nun söz konusu sahte paraları Girne’de, kendisine ait cep telefonunu 24 yaşındaki isminin baş harfleri U.C.A.’ya satmak suretiyle temin ettiği tespit edildi.
A.U. aleyhinde sahte para tasarrufu, tedavüle sürme ve ayrıca kumarhanede bulunmak suçlarından yasal işlem başlatıldı. U.C.A. ise tutuklandı.
 
 
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