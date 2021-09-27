Çarptığı yayayı 30 metre ileri savurdu

33 yaşındaki Hasan Yılmaz, Yeşilyurt yakınlarında aracıyla seyrederken, yolu yaya olarak geçmeye çalışan 22 yaşındaki TC uyruklu öğrenci Abdullah Keskin’e çarptı. Çarpma sonucu 30 metre ileriye savrulan Keskin yaşamını yitirdi

Yeşilyurt'ta sabahın ilk saatlerinde Cengiz Topel Hastanesi kavşağında yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan 22 yaşındaki TC uyruklu Abdullah Keskin, dikkatsiz bir araç sürücüsünün kurbanı oldu.Lefke- Güzelyurt ana yolunun Yeşilyurt yakınlarında gece yarısı meydana gelen trafik kazasında 22 yaşındaki yaya Abdullah Keskin hayatını kaybetti.Ölümle sonuçlanan trafik kazası dün saat 00.05’te oldu.Lefke’de sakin 33 yaşındaki Hasan Yılmaz, NH 233 plakalı salon aracıyla Güzelyurt istikametine seyrederken dikkatsizliği sonucu Yeşilyurt yakınlarında yolun kuzeyinden güneyine yürüyen yine Lefke’de ikamet eden 22 yaşındaki TC uyruklu öğrenci Abdullah Keskin’e çarptı.Kaza sonucu yaya Abdullah Keskin kaza yerinde yaşamını yitirirken araç sürücüsü Hasan Yılmaz tutuklandı.Kazanın ardından olay yerinde incelme yapan Lefkoşa trafik müdür yardımcısı Şevket Derindağ ve Güzelyurt polis müdürü Zafer Zaifer ve Güzelyurt trafik tahkikat amiri Hasan Arifoğlu, kazanın dikkatsiz sürüşten kaynaklandığını açıkladı.Araç sürücüsü Hasan Mehmet Yılmaz ise tutuklanmasının ardından dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Tansel Çizer olayla ilgili bulguları aktardı. Çizer 26 Eylül 2021 tarihinde saat 00.05 raddelerinde Güzelyurt-Lefke Anayolu Cengiz Topel Hastahane Kavşağı üzerinde Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada yönetimindeki NH 233 plakalı Toyota marka salon araç sürücüsünün aşırı sürat ve dikkatsizliği sonucu o esnada yolun kuzey kısmından güney kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan Lefke’de sakin Abdullah Keskin’e (TC Öğrenci) aracının sol ön kısmı ile çarpıp yaklaşık 29 metre ileriye doğru savrulmasına neden olduğunu söyledi. Polis kaza sonucu yaya almış olduğu yaralara dayanamayarak kaza mahallinde vefat ettiğini ve otopsi maksatları için Lefkoşa Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldığı mahkemeye aktardı.Polis çavuşu Tansel Çizer kazada NH 233 plakalı araca 20.000 TL tahmini hasar tespiti yapıldığı, araç sürücüsü Yılmaz’ın tutuklandığını vermiş olduğu gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin yapılacağı belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.