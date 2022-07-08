Çarptı kaçtı yakalandı

Lefkoşa’da aşırı alkollü şekilde araç sürerken yoldan çıkarak bir apartmanın önündeki aydınlatma direğine çarpan ve kazadan sonra kaçan Afrika uyruklu sürücü çok geçmeden yakalandı





Lefkoşa’da kaza yaptıktan sonra kaçan alkollü sürücü yakalandı.

Kaza Lefkoşa’da Şht Ali Hasan Sokak üzerinde, saat 06:00 sırlarında meydana geldi.

Atılgan Blok -6 Apartmanı önünde kaldırım üzerinde, yönetimindeki meçhul araç ile doğu istikametine doğru seyreden plakası meçhul araç sürücüsü, dikkatsizliği sonucu apartman önünde bulunan aydınlatma direğine çarptı ve kazadan sonra karıştı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada söz konusu kazaya neden olan aracın ZPC 424 plakalı araç olduğu, araç sürücüsünün ise 29 yaşındaki Afrika uyruklu 29 yaşındaki Joshua Chukewuebuka Chukwuzubelu olduğu tespit edildi.

Chukwuzubelu’na yapılan alkol testinde ise 141 mlgr alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edildi. Zanlı tutuklandı.





