Çarptı kaçtı yakalandı

Lefkoşa’da Yakın Doğu Bulvarı’nda dün sabah yakın meydana gelen kaza sonucu ağır yaralanan bisiklet sürücüsü 45 yaşındaki Teoman Telek, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşamı yitirdi. Telek’in ölümüyle KKTC’de bu yıl içinde meydana gelen trafik kazalarındaki can kayıpları 21’e yükseldi.Kaza dün sabah 00.30 sıralarında meydana geldi.Lefkoşa’da Yakın Doğu Bulvarı’nda çift şeritli yolda sağ şerit içerisinde yönetimindeki HE 740 plakalı salon araçla 84 miligram alkollü içki tesiri altında kuzey istikametine doğru seyreden 20 yaşındaki Zamir Dereseven, sağa meyilli viraja geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybedip yol içinde savrularak aracının sol ön kısmıyla yolun solundaki bordür taşlarına çarpıp kontrolsüzce yolda savruldu.Dereseven’in aracı, o esnada sol şeritte aynı istikamete seyreden Lefkoşa’da sakin 45 yaşındaki Teoman Telek yönetimindeki bisikletin arka kısmına çarptı.Kaza sonucu ağır yaralanan bisiklet sürücüsü Teoman Telek, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.Kaza sonrası olay yerinden kaçan sürücü Dereseven, çok geçmeden polisin başarılı operasyonuyla yakalandı.Lefkoşa polis müdürlüğüne bağlı trafik şubenin başarılı amiri Mehmet Özatılgan ve trafik tahkikat amiri Mustafa Özkantürk ve ekibi, Dereseven’i çok kısa bir süre içinde dikmende bulup tutukladı.Öte yandan Lefkoşa’da meydana gelen ölümlü kaza meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Zamir Dereseven dün mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkemede yeminli şahadet veren Trafik Şube Amirliğinde Trafik Tahkikat Amiri olarak görev yapan Müfettiş Muavini Mustafa Özkantürk, olguları aktardı. Polis, 13.10.2021 tarihinde, saat 00.35 raddelerinde, Lefkoşa'da Yakındoğu Bulvarı üzerinde çift şeritli yolda sağ şerit içerisinde yönetimindeki HE 740 plakalı salon araç ile % 84 Mlg alkollü içki tesiri altında kuzey istikametine seyreden Dikmen'de sakin Zamir Dereseven’in seyretmekte olduğu yol üzerinde bulunan sağa meyilli viraja geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybedip yol içerisinde savrularak aracının sol ön kısmı ile yolun sol kısmında bulunan bordür taşlarına çarpıp kontrolsüzce yol içerisinde savrulduğu sırada o esnada sol şerit içerisinde ayni istikamete ön ve arka lambaları yanık vaziyette seyir halinde bulunan Lefkoşa'da sakin Teoman Telek’in yönetimindeki Velespeed marka bisikletin arka kısmına aracının sağ yan kısmı ile çarpıp savrulmaya devam ederek yine aracının ön kısmı ile yolun solunda bulunan bordür taşlarına çarpıp kaldırım üzerine çıkarak sürüklenip tekrar yola girerek kaza mahallinde isim ve adres bırakmadan HE 740 plakalı aracı ile kaza mahallinden ayrıldığını belirtti.Polis, çarpmanın etkisi ile savrulan bisiklet ve sürücüsünün yolun sol kısmında yol dışında durduğunu belirtti.Polis, kaza sonucu ağır yaralanan Teoman Telek’in kaldırıldığı LDH Acil Serviste almış olduğu yaralara dayanamayarak saat 01.00'de vefat ettiğini söyledi.Polis, zanlının bisiklet sürücüsüne çarpmadığını beyan ettiğini mahkemeye aktardı. Polis, mesele ile ilgili olarak zanlının aleyhindeki tahkikat yeni başladığından alınması gereken kamera görüntüleri, temin edilmesi gereken ifadeler olduğunu anlattı. Polis, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının aleyhinde 2 gün poliste tutukluluk talep etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.Araç sürücüsü Zamir Dereseven tutuklandıTeoman TelekZamir Dereseven, Dikmen’de tehlikeli şekilde motosiklet kullanırken çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabından böyle yayınlamıştı