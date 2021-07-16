Çarpmadığı yer kalmadı

Lefkoşa’da 24 yaşındaki genç, 228 promil alkolle direksiyon başına geçti, önüne ne gelirse çarptı savurdu, ortalığı savaş alanına çevirdi. Sürücü şans eseri hafif yaralarla kurtuldu

Lefkoşa’da sakin Eyyüp Tacettin Donat, 228 promil alkollü içki tesiri altında kazaya sebep oldu. Kaza sonucu yaralanan Donat, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.Kaza dün sabah saat 04:20 sıralarında meydana geldi.Lefkoşa’da Şht Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde 31 AEJ 771 plakalı aracı ile çift şeridi yolda soldan ikinci şerit içerisinde 228 promil alkollü içki tesiri altında Güney istikametine doğru ve tehlikeli bir şekilde kullanan 24 yaşındaki Eyyüp Tacettin Donat, yolun solunda bulunan Car Stop Motors önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundaki kaldırıma çarptıktan sonra yoldan çıkarak Car Stop Motors’u çevreleyen demir korkuluğa ve demir direklere aracının ön kısmı ile çarptı. Çarpma sonucu demir direkler savrularak Unique Hairways camının kırılmasına sebep oldu.Donat, kontrolsüz bir şekilde ilerleyip yine yolun sol kısmında kaldırım üzerinde park halinde bulunan 50 yaşındaki Edip Yıldırım tarafından park halinde bırakılan PP 066 plakalı motosiklete çarptı.Daha sonra yine kontrolsüz bir şekilde ilerleyerek Unique Hairways ve Mapfree’e ait işletmelerin ön kısmında bulunan mermer basamaklara çarpan Donat, savrulduktan sonra Yıldırım Pide’ye ait işletmenin çöp bidonuna çarparak önü batı istikametine bakar şekilde durdu.Kaza sonucu hafif yaralanan 31 AEJ 771 plakalı araç sürücüsü Eyyüp Tacettin Donat kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi acil servisinde müşahede altına alındı.