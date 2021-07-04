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Çardak yaparken dengesini kaybedince düşerek ağır yaralandı

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Çardak yaparken dengesini kaybedince düşerek ağır yaralandı
Boğazköy’de avludaki çardağa ahşap plaka yerleştirdiği sırada dengesini kaybedip düşen 46 yaşındaki Yılmaz Çiçek ağır yaralandı.
Polisin açıklamasına göre, dün saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda yaralanan Çiçek, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, yapılan tedavisinden sonra yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.
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