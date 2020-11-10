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Çamaşır makinesinden uyuşturucu çıktı

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Mağusa’da 5 Kasım tarihinde polis ekipleri tarafından evinde yapılan aramada çamaşır makinesi içinde yaklaşık 260 gram hint keneviri türü uyuşturucu madde bulunan Ndzoma Alex Igor hakkındaki polis soruşturması devam ediyor.

Çamaşır makinesinden uyuşturucu çıktı
 
 
 
 
Kıbrıspostası’na göre “Kanunsuz uyuşturucu madde alma ve tasarruf” suçlamaları ile dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarılan zanlı hakkında 8 gün ek tutukluluk süresi temin edildi.
Polis mahkemede Devlet Kimya Laboratuvarı ve Parmak İzi İnceleme Şubesi’nden beklenen analiz raporlarının henüz ellerine ulaşmadığını kaydederken, zanlının ifadesinde söz konusu uyuşturucu maddeleri aldığını itiraf ettiği şahsın da hala arandığını kaydetti.
Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Hüseyin Özdesoy mahkemede verdiği ifadesinde, 5 Kasım tarihinde alınan bir bilgi üzerine zanlının ikametgahında arama yapıldığını ve banyo odasında bulunan çamaşır makinesi içerisinde yeşil renk eteğe sarılı poşet içerisinde, 39 adet ayrı ayrı foil kağıtlar içerisinde yaklaşık 263 gram hint keneviri türü uyuşturucu maddelerin bulunup emare alındığını kaydetti.
Suçüstü hali gereği tutuklanan zanlıdan temin edilen ifadesinde, zanlının söz konusu uyuşturucu maddeleri kimden aldığını itiraf ettiğini belirten Özdesoy, yürütülen polis soruşturmasının devam ettiğini kaydederek zanlının 8 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.  
 
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