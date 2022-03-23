Cam filmi takılı araçlara ceza yağdı

Polisler, siyah filmli araçlara ceza yazmaya başladı





Ülkemizde yasak olmasına rağmen son zamanlarda özellikle yabancıların kullandığı araçların camları siyah filmle kapatılıyor. Lüks arabası olan bazı kişiler de bu yöntemi tercih ediyor.

Trafik açısından ciddi sakıncaları olmasına karşın, bu konuda suç işleyenlerin sayısı artarken Polis Genel Müdürlüğü harekete geçti ve siyah filmli araçlara ceza yazmaya başladı. Lefkoşa polis müdürlüğüne bağlı trafik şube amiri Mehmet Özatılgan, trafik devriyeler amiri Ahmet Soyer ve ekibi dün gerçekleştirdikleri trafik kontrollerinde siyah filmli araçlara göz açtırmadı ve söz konusu araçlara ele koydu.

KKTC yasalarına göre; araç camlarına film takılması yasak olurken, 15 ehliyet puanı ve 700 lira para cezası öngörüyor.

