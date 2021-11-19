Çaluda ve Ünverdi suçlu bulundu

UBP Milletvekili Çaluda ve eski Çalışma Bakanı Ünverdi “Yabancıların Çalışma İzni Yasası ve tüzüğüne aykırı hareket” suçundan aleyhlerine getirilen 18 davadan suçlu bulunup mahkûm edildi. Sanıkların mahkûm olduğu yasa asgari ücretin 10 katına kadar para cezası öngörüyor





Cumhuriyet Meclisi tarafından yasama dokunulmazlığı kaldırılan Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Aytaç Çaluda ve eski Ulusal Birlik Partisi Bakanı Şerife Ünverdi “Yabancıların Çalışma İzni Yasası ve tüzüğüne aykırı hareket” suçları tahtında aleyhlerine getirilen 18 davadan suçlu bulunup mahkûm edildiler.

Sanıklar yargılanma süreci başlarında aleyhlerine getirilen davalardan bir kısmının geri çekilmesi üzerine beraat ettiği yönünde izlenim yaratmaya çalışmıştı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde okunan kararda Yargıç Temay Sağer, sanıkların verdiği yazılarda bahse konu kişilerin ön izinden muaf tutulmasına yönelik direktiflerde bulunulduğunun yer aldığını ancak söz konusu kişilerin borçlarının silinmesine yönelik bir ifadenin yer almadığını belirtti.

Yargıç Sağer, sanıkların “Görevi kötüye kullanma” suçundan beraat ettiğini, fakat “Yabancıların Çalışma İzni Yasası ve tüzüğüne aykırı hareket” tahtında aleyhlerine getirilen18 davadan suçlu bulunup mahkûm ettiğini açıkladı.

Sağer sanık Aytaç Çaluda’nın sanık Şerife Ünverdi’nin oluşturduğu politika çerçevesinde özel kalemliğini yaptığı dönemde çalışma izni merkezine vermiş olduğu talimatlar ile ülkemizde bulunan yabancı uyruklu şahısların ön izinden muaf olarak bu kişilere doğrudan çalışma izni çıkarılması ile suç işlendiğini belirtti.

Sanıklarının aleyhlerine getirilen bu suçlardan suçlu bulunup mahkûm olduğunu belirten Yargıç Temay Sağer, ceza takdirini 23 Kasım tarihinde açıklayacağını belirtti.

Sanıkların mahkûm olduğu yasa Asgari ücretin 10 katına kadar para cezası öngörülürken, yasaya göre sanıkların hapis cezası alma gibi bir durumun olmadığı öğrenildi.

Öte yandan UBP Milletvekili Aytaç Çaluda, hakkındaki mahkeme kararına ilişkin haberlerle ilgili açıklamada bulundu.

Çaluda açıklamasında şöyle dedi:

“2009-2013 yılları arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü görevini yerine getirdiğim dönemde Yabancıların Çalışma İzni Yasasına aykırı davrandığım gerekçesiyle üç yıldan beridir ‘Görevi Kötüye Kullanma’ ve ‘Tüzüğe Aykırı İşlem’ suçlarından yargılanarak önemli bir hukuk mücadelesi verdim. 13 Eylül 2021 tarihinde yüce mahkemenin verdiği karara göre ‘Görevi Kötüye Kullanma’ suçundan aklanmış olup, 18 Kasım 2021 tarihinde verilen kararda ise “Tüzüğe Aykırı İşlem” suçundan teknik olarak sorumlu tutulduğumu belirtmiştir”

“‘Görevi Kötüye Kullanma’ suçundan beraat etmemle birlikte yargılanma sürecinin en önemli safhasını kazanmış olup, toplum önünde aklanmış bulunmaktayım” diyen Çaluda açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Bununla birlikte sosyal medyadaki bazı haber sitelerinde yayımlanan haberlerle bunun önüne geçilerek şahsıma çamur atılmaktadır. İtham edildiğim suçlardan suçlu bulunduğum ve mahkemece mahkum edildiğim yönünde basında yer alan yalan haberlere lütfen itibar etmeyiniz.”

