Çalıştıkları işyerinden asma tavanları çaldılar

Önder Alçı Dekorasyon’da çalışan iki kişinin, iş yerine ait 60 adet asma tavan profilini çaldıkları tespit edildi



Lefkoşa’da faaliyet gösteren Önder Alçı Dekorasyon isimli iş yerinde çalışan 32 yaşındaki Ruslan Hudoyarov ve 42 yaşındaki Ruslan Hudoyarov önceki gün saat 12.00 sıralarında iş yerine ait çeşitli ebatlarda toplam 60 adet asma tavan profilini çaldıkları tespit edildi.

Müstahdem Tarafından Sirkat suçlaması ile tutuklanan zanlılar Ruslan Hudoyarov ve Aziz Amanov tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Toykan Gülerler, olguları aktardı. Polis, iki zanlının Müstahdem Tarafından Sirkat suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, 06.04.2022 tarihinde saat 12:00 raddelerinde Lefkoşa'da sakin Ruslan Hudoyarov ve Aziz Amanov’un müstahdemi oldukları ve işletmeciliğini Lefkoşa'da sakin Hasan Akarsular'ın yapmakta olduğu Önder Alçı dekorasyon isimli işletmeye ait toplam değerleri 1900 TL olan 3 metre uzunluğunda 48 adet U30 ve 12 adet C60 ebatındaki toplam 60 adet asma tavan profilini sirkat ettiklerini söyledi. Polis, konu malzemelerin bulunarak emare olarak zapt edilmiş olup meselede zanlılar mahkeme emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek, zanlıların 1 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.



