Çalıştığı yerden para çalan garson kaçak çıktı

Bir restoranda garson olarak çalışırken, iş yerinden 22 bin lira çalan ve ülkede 326 gündür kaçak yaşadığı ortaya çıkan Mete Erdemli, cezaevine gönderildi. Zanlının çalıştığı iş yeriyle ilgili Çalışma Dairesi’nin araştırma başlattığı öğrenildi

Lefkoşa’da 17-19 Ağustos 2024 tarihleri arasında çalıştığı iş yerinden 22 bin lira nakit parayı çaldığı ve ülkede 326 gündür izinsiz ikamet ettiği belirlenen Mete Erdemli, 2 ay süreyle cezaevine gönderildi.

Lefkoşa’da meydana gelen “müstahdem tarafından sirkat, bina açma” ve “ikamet izinsiz bulunmak" suçlarından tutuklanan 52 yaşındaki Mete Erdemli, dün mahkeme çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru, mahkemede olguları aktardı.

Polis, Lefkoşa’da bir restoranda garson olarak çalışan zanlının 17-19 Ağustos 2024 tarihleri arasında tasarrufunda bulundurduğu dükkan anahtarları ile iş yerine girerek, kasadan toplam 22 bin 560 TL nakit parayı sirkat ederek müstahdem tarafından sirkat suçunu işlediğini söyledi.

Polis, zanlının yapılan şikayet üzerine 20 Ağustos tarihinde tespit edilerek, tutuklandığını belirtti. Polis memuru, aynı gün zanlının evinde arama yapıldığını ancak kanuna aykırı bir şey bulunmadığını ifade etti.

Polis memuru, zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiğini belirtti. Polis memuru, mesele ile ilgili olarak tanık ifadeleri alındığını, kamera görüntüleri de temin edilerek incelenmelerin tamamlandığını açıkladı. Polis, kamera görüntülerinde zanlının işlemiş olduğu suçun net olarak görüldüğünü açıkladı.

Polis memuru, yapılan araştırma sonucu zanlının 20 Ağustos 2023 tarihinden itibaren 326 gündür izinsiz ikamet ettiğini ve çalıştığını açıkladı. Polis, bu hususla ilgili zanlının çalıştığı iş yeriyle ilgili Çalışma Dairesi’nin araştırma başlattığını belirtti.

Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının KKTC'de herhangi bir bağ ve bağlantısı bulunmamakla birlikte serbest kalması halinde, yasal olmayan yollardan terk edebileceğini ifade ederek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlı, parayı avans olarak yazdığını, geri ödemek üzere aldığını söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.