Çalıştığı şirketin dijital hesap bilgilerini çaldı

Çalıştığı iş yerine ait dijital hesap bilgilerini alıp, şirket cep telefonunu sirkat eden zanlı tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı ve teminatla serbest bırakıldı

Çalıştığı şirketin hesap bilgilerini ve cep telefonunu zimmetine geçiren zanlı M.S.D. tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede olayı aktaran polis çavuşu Mahmut Borucu, zanlının “Kişisel Verilerin Korunmasına Aykırı Hareket” ve “Sirkat” suçlamasıyla tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının ithalat uzmanı olarak çalıştığı iş yerine ait bilgileri kendi e-mail adresine gönderdiğini belirtti.

Zanlının ayrıca, şirkete ait cep telefonunu, işten ayrılmadan önce şirkete teslim etmeyerek, sirkat ettiğini de söyleyen polis, söz konusu telefonu, zanlının tasarrufunda bulunduğunu ve emare olarak alındığını aktardı.

Polis, zanlının etki edebileceği soruşturmanın tamamlandığını belirterek, davasında hazır bulunmasını sağlamak için mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispatı vücutta bulunması, 10 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 150 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

