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Çalıştığı marketten 1,5 milyon TL çaldı

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Çalıştığı marketten 4 ay içerisinde bir buçuk milyon TL çalmakla suçlanan genç kadın kameralar sayesinde yakalandı

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Çalıştığı marketten 1,5 milyon TL çaldı
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Gazimağusa’nın Sakarya Bölgesi’nde bulunan bir markette 4 ayda bir buçuk milyon TL’lik vurgun yapıldığı iddia edildi.
Büyük vurgunun işyeri sahibi tarafından güvenlik kameraları sayesinde belirlendiği bildirildi. Mesele kapsamında bir buçuk milyon TL çalmakla suçlanan kasiyer Gülcan Musaoğulları tutuklandı.
Zanlı dün ek tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının iş yerine ait güvenlik kameraları sayesinde tespit edildiği açıklandı.
Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Şükrü Hafız, zanlının, 2024 yılı Nisan ve Ağustos ayları içerisinde, çalışanı olduğu Çilem isimli markette, toplamda bir buçuk milyon TL para sirkat ettiğini açıkladı. Olayın, market sahibinin güvenlik kameralarında zanlının 7 Ağustos’ta, kasadan 20 bin TL aldığını ve ertesi gün gizlice kasaya geri koyduğunu görmesiyle ortaya çıktığını kaydeden polis, zanlının aracında yapılan aramada 48 bin 800 TL, bin 975 Euro ve 2 bin 80 Dolar para bulunduğunu, evinde ise çok sayıda içkiye emare olarak el konduğunu bildirdi.
Zanlının suçunu itiraf ettiğini belirten polis, soruşturmanın tamamlandığını bildirdi ve zanlının uygun teminata bağlanmasını talep etti.
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