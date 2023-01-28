Çalıştığı marketi dolandırdı

Gönyeli’de bir markette çalışan 26 yaşındaki İsmail Doğan, müşterilerin aldığı ürünlerin fişlerini iptal ederek, toplamda 140 bin TL parayı tasarrufuna geçirdi

Gönyeli’de faaliyet gösteren bir markette çalışan 26 yaşındaki İsmail Doğan’ın

müşterilerin aldığı ürünlerin fişlerini iptal ederek, toplamda 140 bin TL parayı tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

Müstahdem tarafından sirkat meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı İsmail Doğan mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Yağış Pınardan olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı İsmail Doğan’ın Müstahdem tarafından sirkat suçundan methaldar olduğunu belirtti. Polis, 2022-25.01.2023 tarihleri arasında Gönyeli Lefkoşa’da faaliyet gösteren işletmeciliğini Gönyeli’ de sakin Ali Benli’nin yaptığı Benli Gıda Ltd’in müstahdemi olan Lefkoşa’ da sakin İsmail Doğan kasiyerlere yardım etmek maksadı ile alışveriş yapan müşterilere satışını yaptığı ürünlerin fişlerini iptal ederek toplamda 140000TL parayı zimmetine geçirerek sirkat ettiğini söyledi. Polis, adı edilenin aynı gün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, zanlıdan gönüllü ifadesinin temin edildiğini belirtip, serbest kalması halinde incelenecek kamera görüntülerine ve alınacak ifadelere etki etmesi kuvvetle muhtemel olduğundan 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

