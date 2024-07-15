Çalıştığı işyerini soydu

Lefkoşa’da bir makinist garajında çalışan 30 yaşındaki Muhammad Zeeshan, işyerinde muhafaza edilen toplam 400 ABD doları ile 7 bin TL nakit para çaldı

Muhammad Zeeshan, 29 Nisan-12 Temmuz 2024 tarihleri arasında, iş yeri kapandıktan sonra gizlice kilitli durumdaki ofis odasının penceresini açarak içeriye girdi ve oda içerisindeki çekmecede muhafaza edilen toplam 400 ABD doları ile 7 bin TL nakit parayı alıp tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldı.

Tutuklanan zanlı Muhammad Zeeshan dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru, zanlının 29 Nisan 2024 – 12 Temmuz 2024 tarihleri arasında çalışmakta olduğu ve işletmeciliğini K.B’nin yaptığı oto servis garajına kapandıktan sonra gizlice girip iş yeri içerisinde bulunan ve kilitli durumdaki ofis odasının alüminyum penceresini hasara uğratmaksızın tornavida ile açıp içeri girerek Bina açma suçunu işleyip yine iş yerinin ofis odasında bulunan ahşaptan mamul 3 gözlü komodin masasının kilitli durumdaki birinci üst çekmecesini tornavida ile hasar vermeksizin açarak bu tarihler arasında 200 Dolar bir, 200 Dolar bir, 5000 TL bir ve 2000 TL bir olmak suretiyle toplamda 400 Dolar ve 7000 TL nakit parayı alarak müstahdem tarafından sirkat suçunu işlediğini mahkemeye aktardı.

Polis olayın bilgilerine 13 Temmuz 2024 tarihinde geldiğini ve başlatılan soruşturma kapsamında zanlının alınan derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Polis yapılan soruşturmada zanlının göstermesi ile olayda kullanıldığı düşünülen tornavidanın emare olarak zapt edildiğini, akabinde gönüllü ifade verdiğini ancak teyit ve tekzip edilmesi gerektiği mahkemeye aktardı.

Polis ayrıca alınan kamera görüntülerinin incelemesinin devam ettiğini belirterek soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Lefkoşa’da Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir makinist garajında çalışan 30 yaşındaki, 29 Nisan-12 Temmuz 2024 tarihleri arasında, iş yeri kapandıktan sonra gizlice kilitli durumdaki ofis odasının penceresini açarak içeriye girdi ve oda içerisindeki çekmecede muhafaza edilen toplam 400 ABD doları ile 7 bin TL nakit parayı alıp tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldı.