Çalıştığı iş yerinden 65 bin 940 TL çalmakla suçlanıyor

Lefkoşa’da bir iş yerinde çalışan ve daha önceden tahsil edilmiş makbuzlar üzerinde sahteleme yapıp yeni tahsil etmiş gibi göstererek müşterilerden aldığı toplam 65 bin 940 TL nakit parayı tasarrufuna geçiren zanlı Nazife Türel, tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Türel, 2018'de Devlet Laboratuvarı'nda vurgun yaptığı iddiası ile yargılanmıştı

Mağaza müdürü olarak görev yaptığı sırada makbuz numaralarını yeni tahsil etmiş gibi göstererek sahte evrak düzenleyen ve müşterilere satış yaptığı mobilyalara karşılık toplamda 65 bin 940 TL nakit parayı tasarrufuna geçiren Nazife Türel, teminata bağlandı.

Nafize Türel 2018'de Devlet Laboratuvarı'nda vurgun yaptığı iddiası ile yargılanmıştı

Müstahdem tarafından sirkat, sahte evrak düzenleme ve sahte evrağı tedavüle sürme suçlarından tutuklanan zanlı Nazife Türel mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Öjen Açıkada, zanlı Nazife Türel’in müstahdem tarafından sirkat, sahte evrak düzenleme ve sahte evrağı tedavüle sürme suçundan methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 2021 ile 2023 tarihleri arasında Lefkoşa’da faaliyet gösteren Pastelli Ltd. İsimli işyerinin müstahdemi olan zanlı Nazife Türel’in bahsekonu işyerinde mağaza müdürü olarak görev yaptığı sırada eski tahsil edilmiş makbuz numaralarını yeni tahsil etmiş gibi göstererek sahteleme yapıp muhasebeye tedavüle sürüp müşterilere satış yaptığı mobilyalara karşılık tahsil ettiği toplamda 65 bin 940 TL nakit parayı tasarrufuna geçirip, sirkat ettiğini anlattı.

Polis, zanlı Nazife Türel’İn 10 Aralık 2018 tarihinde resmi evrak sahteleme, kamu görevini kötüye kullanma suçundan teminata bağlandığını söyledi.

Polis, zanlının etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlının davasında hazır bulunmasını sağlamak için mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispatı vücutta bulunması, 15 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber ikişer kefilin 200 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

2018'DE DEVLET LABORATUVARI'NDA VURGUN YAPTIĞI İDDİASI İLE YARGILANMIŞTI

Nazife Türel, 2016 yılında sorumlu olduğu Devlet Laboratuvarı'nda vurgun yaptığı iddiasıyla mahkemeye çıkarılmış, 2018 yılında ise kefaletle serbest bırakılmıştı.

