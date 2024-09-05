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Çalıştığı iş yerinde hırsızlık yapan şahıs tutuklandı

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Gazimağusa’da Büyük Sanayi bölgesinde çalıştığı işyerinde hırsızlık yapan şahıs, tutuklandı.

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Çalıştığı iş yerinde hırsızlık yapan şahıs tutuklandı
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Polis Basın Bülteni’ne göre, 2024 yılı içerisinde meydana gelen olayda R.Z.T’nin (E-31), iş yerine ait 2 adet su ısıtıcı elementi ile toplam adet 13 su vanasını tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edildi.
Bahse konu şahıs tutuklanırken, meseleyle ilgili soruşturma sürüyor.
 
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