Çalıştığı iş yerinde hırsızlık yapan şahıs tutuklandı

Polis Basın Bülteni’ne göre, 2024 yılı içerisinde meydana gelen olayda R.Z.T’nin (E-31), iş yerine ait 2 adet su ısıtıcı elementi ile toplam adet 13 su vanasını tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edildi.
Bahse konu şahıs tutuklanırken, meseleyle ilgili soruşturma sürüyor.
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