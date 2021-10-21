Çalıştığı fabrikadan un çaldı

Lefkoşa’da Arun fabrikasında çalışan Süleyman Özay, fabrikanın deposundan 25 kiloluk iki un çuvalı çaldığı gerekçesiyle tutuklandı



Evrim KAMALI

Çalışmakta olduğu Arun isimli şirkette satmış olduğu unların parasını şirket muhasebesine yatırmayarak sirkat ettiği gerekçesi ile tutuklanan 51 yaşındaki zanlı Süleyman Özay tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Coşkun Altındağlı, zanlı Süleyman Özay’ın 19 Ekim 2021 tarihinde saat 08.30’da Lefkoşa’da işletmeciliğini Tolga Ahmet Raşit’in yaptığı Arun isimli un fabrikasının deposunda çalıştığını ve 260 TL değerinde 25 kilogram ağırlığında iki torba unu sirkat etmekle methaldar olduğunu belirtti. Polis, tahkikatın yeni başladığını alınacak ifadeler olduğunu ayrıca geriye dönük zanlının yapmış olduğu satışlar sonucu yazdığı fatura ve makbuzların karşılaştırılacağını söyleyerek, zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

