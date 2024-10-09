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Çalışanının ölümüyle ilgili Girne’de otel direktörü teminata bağlandı

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Çalışanının ölümüyle ilgili Girne’de otel direktörü teminata bağlandı
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Girne’de bir otelde, çalışanın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili bugün Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarılan otel direktörü teminata bağlandı. Otel sekreterine ise dava okundu. 
Polisten verilen bilgiye göre, 28 Temmuz 20024’te Lahiru Priyadarshana Perera Kumbukage'nin (E-29), ölümünde ihmali görülen ve aranan şirket direktörü Ö.T. F. (K-40) ve şirket sekreteri M.T. (E-65) bugün ülkeye dönüş yaptı. Şirket sekreterine dava okunurken, şirket direktörü ise bugün Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarılarak, teminat şartlarını yerine getirmesi üzerine serbest bırakıldı. 
Kumbukage, 28 Temmuz 2024’te, çalıştığı otelde elektrik akımına kapılması sonucu olay yerinde yaşamını yitirmişti.
 
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