Çaldıkları parayı polis arabasına sıkıştırdılar

Lefkoşa’da park halinde bulunan bir araç içinden 85.000 TL, 700 Euro ve 120 Dolar nakit parayı çalan ve yakalandıktan sonra polis aracına bindirilen 19 yaşındaki iki genç, paraların bir kısmını aracın arka koltuğunun arasına sıkıştırdı

Lefkoşa’da meydana gelen “Araç içerisinden Sirkat” meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Taha El Bakkali ve Marwan Bassam Najmad mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Birtan Başaran olguları aktardı. Polis, huzurunuzda bulunan zanlı 1 Taha El Bakkali ve zanlı 2 Marwan Bassam Najmad Mohammed’in “Araç içerisinden “Sirkat” suçundan methaldar olduğunu belirtti. Polis, 24.01.2023 tarihinde 00.10-16.00 saatleri arasında Lefkoşa’da, aynı adreste sakin 45 yaşındaki Muzaffer Kaya’nın kullanımında bulunan MT 759 plakalı Mercedes marka aracın içerisinden Gazeteci Kemal Aşık caddesi üzerinde park halinde ve kilitsiz vaziyette bulunduğu esnada 19 yaşındaki Taha El Bakkalı ve 19 yaşındaki Marwan Bassam Najmad Mohammed tarafından 85.000 TL, 700 Euro ve 120 Dolar nakit para sirkat ettiklerini belirtti.

Polis, zanlıların aynı gün Lefkoşa’da tespit edilerek Polis arabasına alınarak Lefkoşa Adli Şubeye celp edildiğini, akabinde temin edilen derdest emri gereği tutuklandıklarını anlattı. Polis, mesele ile ilgili tahkikatın henüz yeni başladığını, bahse konu paralardan 8470 TL, 55 Euro ve 20 Doları zanlıların yerleştirilmiş oldukları polis arabasının arka koltuğunun arasına sıkıştırılmış olarak bulunup emare olarak alındığını söyledi. Polis, ayrıca polis aracında yapılan kontrolde henüz ağırlığı belirlenemeyen uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin tespit edilip emare olarak alındığını belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak tahkikatın yeni başladığını, mesele ile ilgili olarak aranan emareler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve alınması gereken ifadeler olduğunu, ayrıca zanlıların KKTC’deki statülerinin de araştırılması gerektiğini söyledi. Polis, bu bağlamda tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 2 gün süre ile poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.