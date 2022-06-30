Çaldıkları kuzuları, kasaba sattılar

Kuzu çalmakla suçlanan Ümit Yumurtaş ile Abdullah Ayaz'ın, Geçitkale, Mutluyaka, Boğaztepe, Pamuklu, Değirmenlik ve Lefkoşa’da 7 farklı ağıldan çaldıkları 117 adet kuzuları, kendilerine ait ağıla götürdüğü belirlendi. Zanlıların kuzuların 27 tanesini bir kasaba sattığı ve çalınan kuzulardan bazılarının zanlılara ait ağıllarda bulunduğu açıklandı

Gazimağusa ve Lefkoşa bölgelerinde 7 ayrı ağıldan toplamda 117 adet kuzu çalmakla suçlanan Ümit Yumurtaş ile Abdullah Ayaz polis tarafından gözaltına alınarak mahkeme huzuruna çıkarıldı. Zanlıların Geçitkale, Mutluyaka, Boğaztepe, Pamuklu, Değirmenlik ve Lefkoşa’da 7 farklı ağıldan çaldıkları kuzuları, kendilerine ait ağıla götürdüğü belirlendi. Zanlıların kuzuların 27 tanesini bir kasaba sattığı ve çalınan kuzulardan bazılarının zanlılara ait ağıllarda bulunduğu açıklandı.

Bu arada çalınan kuzuların kulak numaralarını değişerek suça ortak olduğu ileri sürülen Veteriner Dairesinde görevli Oğuz Dağaşan’ın ise Ziyamet Polisi tarafından sahtekarlık suçlaması ile tutuklandığı öğrenildi.

Boş durmadılar

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Aytaç Çebi, zanlıların, 28 Mayıs 2022 tarihinde Geçitkale’de bir ağıldan 26, 4 Haziran’da yine Geçitkale’de başka bir ağıldan 39, 14 Haziran’da Mutluyaka’da bir ağıldan 20, Değirmenlik’te bir ağıldan 5, 15 Haziran’da Pamuklu’da bir ağıldan 16, 22 Haziran’da Boğaztepe’de bir ağıldan 6 ve son olarak Lefkoşa’da bir ağıldan 5 adet olmak üzere toplam 117 adet kuzuyu sirkat ettiklerini açıkladı.

Ağıllardaki hayvan fazlalığı dikkat çekti

Polis, farklı bölgelerde gerçekleşen hayvan hırsızlıklarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, sirkatın gerçekleştiği bölgelerde görülen van aracın Yeşilköy istikametine gittiğinin belirlendiğini söyledi. Polis memuru, Yeşilköy’de sakin zanlı Ümit Yumurtaş’ın ağılında, hayvancılıkla uğraşmadığı halde hayvan fazlalığı olduğuna dair ihbar alındığını anlattı. Polis, zanlının ağılına baskın düzenlendiğini ve 39 kuzu tespit edildiğini açıkladı. Polis memuru, tespit edilen 39 kuzudan 30’nun çalıntı olduğunu belirlediklerini açıkladı. Polis, geriye kalan 9 kuzunun da çalıntı olup olmadığına dair araştırma yapıldığını dile getirdi.

Polis zanlı Abdullah Ayaz hakkında da benzer ihbar alındığını ve ağılında 25 adet kuzu tespit ettiklerini söyledi. Polis memuru, kuzulardan 24’ünün çalıntı olduğunu, geri kalan bir tanesiyle ilgili de araştırmanın sürdüğünü açıkladı.

Kasaba sattılar

Polis, çalınan kuzuların 27 tanesinin bölgede bulunan bir kasaba satıldığını belirlediklerini de açıkladı. Soruşturmanın devam ettiğini, diğer kuzuların halen bulunamadığını belirten polis mahkemeden süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlıların 5 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Veteriner suça iştirak etti

Öte yandan çalınan kuzuların kulak numaralarını değişerek suça ortak olduğu ileri sürülen Veteriner Dairesinde görevli Oğuz Dağaşan’ın ise Ziyamet Polisi tarafından sahtekarlık suçlaması ile tutuklandığı öğrenildi.