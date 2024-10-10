Çaldığı öğütücü bulunamadı

Lefkoşa’da bir marketten 380 TL değerinde öğütücü çalan zanlı, öğütücüyü evin penceresinden attığını söyledi, ancak attığını söylediği yerde yapılan aramada öğütücü bulunmadı

Lefkoşa’da meydana gelen sirkat suçundan tutuklanan Mohammed Sır Elkhatem Seedahamed Mohammed dün sabah yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, 28.09.2024 tarihinde, saat 15:00 raddelerinde, Lefkoşa'da sakin Mohammed Sır Elkhatem Seedahamed Mohammed'in Ortaköy’de faaliyet gösteren bir iş yeri içerisinden 380 TL değerindeki OCB marka öğütücüyü alarak market dışarısına çıkarmak sureti ile sirkat ettiğini söyledi.

Polis, olayın polisin bilgisine 05.10.2024 tarihinde geldiğini ve zanlının derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının evinde arama yapıldığını ancak çalınan öğütücünün bulunmadığını belirtti. Polis, zanlının öğütücüyü evin penceresinden attığını söylediğini ancak attığını söylediği yerde yapılan aramada öğütücünün bulunmadığını belirtti.

Polis memuru, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde yasal statüsünün araştırıldığını, ülkede öğrenci izni ile bulunduğunun tespit edildiğini belirtti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının davasını Kabul ettiğini belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 15 bin TL nakit teminat yatırması, haftada 2 gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

