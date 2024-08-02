Çaldığı bisikleti bırakıp daha değerli bisikleti çaldı

Lefkoşa’da Malik Yousef, bir mağaza önünde bulunan 4 bin 500 TL değerindeki bisikleti çaldıktan üç saat sonra başka bir mağaza önünde bulunan 9 bin TL değerindeki bisikleti çaldı. Tutuklanan zanlının ülkede 244 gündür kaçak yaşadığı ortaya çıktı

Lefkoşa’da meydana gelen sirkat suçundan tutuklanan Malik Yousef mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru duruşmada olguları aktardı.

Polis, 30 Temmuz 2024 tarihinde saat 13.40 sıralarında Yüzbaşı Tekin Yurdabak Caddesi'nde faaliyet gösteren bir ayakkabı mağazası önünde bulunan ve mağaza çalışanı M.U.’ya ait bir adet 4 bin 500 TL değerindeki Salcano marka bisikleti çaldığını söyledi.

Polis, zanlının aynı tarihte saat 16.30 sıralarında 2. Selim Caddesi'ndeki bir iş yerinin önünde satılık olarak bulunan 9 bin TL değerindeki New Speed marka daha önce çaldığı salcano marka bisikleti bırakarak, diğerini çaldığını belirtti. Polis, Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklanan zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 30 Eylül 2023 tarihinden beri 244 gündür ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını ifade ederek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 45 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

