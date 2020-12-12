Çaldığı banka kartıyla bahis oynadı

Mağusa’da bir araçtan sirkat ettiği banka kartı ile harcama yaptığı tespit edilmesi üzerine tespit edilerek tutuklanan İran uyruklu zanlı Hamed Assadi cezaevine gönderildi





Mağusa’da bir araçtan sirkat ettiği banka kartı ile 200 TL harcama yapan ve bir bet ofiste tespit edilerek tutuklanan İran uyruklu Hamed Assadi hakkındaki soruşturma tamamlandı.

“Araç içerisinden sirkat”, “Sahtekarlıkla kredi temini”, “Sahtekarlıkla eşya temini” ve “KKTC’de izinsiz ikamet etmek” suçlamaları ile dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarılan zanlı Assadi ülkede izinsiz ikamet ettiğinin de tespit edilmesi üzerine tutuklu yargılanmak üzere hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Mahir Türe mahkemede verdiği ifadesinde, 7 Aralık 2020 tarihinde Mağusa Polis Müdürlüğü Adli Şube’ye gelen bir ihbarda zanlı Hamed Assadi’nin tasarrufunda kendisine ait olmayan bir banka kartı olduğu ve bu kartla harcama yaptığı bilgisinin alındığını anımsattı.

Ayni gün zanlının Mağusa’da faaliyet gösteren bir bet ofisinde tespit edildiğini belirten Türe, zanlının üzerinde yapılan aramada cüzdanı içerisinde Ülviye Buket Törer adına düzenlenmiş 1 adet Türkiye İş Bankası banka kartı tespit edildiğini açıkladı.

Türe, konu kart hakkında zanlıdan izahat istendiğinde konu kartı Mercedes marka bir araç içerisinden aldığını, çalmak niyeti olmadığını ve ihtiyaçlarını giderdikten sonra kartı geri vereceğini beyan ettiğini mahkemeye aktardı.

Yürütülen soruşturmada zanlının Mağusa’da 3 farklı iş yerinden 5 çekiliş yapılarak şifre kullanılmadan 120 TL’yi bet ofisinde, 80 TL’yi de eczanede harcadığının tespit edildiğini kaydeden Türe, yürütülen soruşturmada zanlının KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin de tespit edildiğini söyledi.

Zanlı hakkında başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ifade eden Türe, zanlının davaları görüşülünceye dek hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesini talep etti.

