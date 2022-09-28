Çakmakla oynayan çocuk evi kül ediyordu

Kalecik’te bugün saat 12.30 sıralarında Tarık Çetinkaya’ya ait ikametgahta çıkan yangında, yatak odasında bulunan yatak ve muhtelif kıyafetler, mutfak kısmında bulunan buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makineleri, gazocağı, muhtelif mutfak dolapları ve mutfak eşyalarıyla bir cep telefonu yandı. Evin duvarları ise islenmek suretiyle zarar gördü.

Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre, yatak odasında 5 yaşındaki çocuğunun çakmakla oynadığı sırada kumaşların tutuşması neticesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

